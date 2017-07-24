BCH

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

NamaBCH

KedudukanNo.17

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0028%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2,009.25%

Bekalan Peredaran19,931,040.625

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan19,931,040.625

Kadar Peredaran0.949%

Tarikh Keluaran2017-07-24 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan555.89 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman4355.6201171875,2017-12-20

Harga Terendah75.0753135706,2018-12-15

Rantaian Blok AwamBCH

