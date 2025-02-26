BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

NamaBDCA

KedudukanNo.425

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.84%

Bekalan Peredaran75,318,067.6539733

Bekalan Maks142,665,333

Jumlah Bekalan142,665,333

Kadar Peredaran0.5279%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.0937592532389768,2025-09-18

Harga Terendah0.075,2025-02-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

