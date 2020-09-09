BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NamaBEL

KedudukanNo.909

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)9.77%

Bekalan Peredaran80,000,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-09-09 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.75 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman10.0337760204,2020-09-15

Harga Terendah0.1970319058818738,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

