BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

NamaBGB

KedudukanNo.34

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0009%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)60.18%

Bekalan Peredaran696,244,350.7823763

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan919,992,035.9787906

Kadar Peredaran0.3481%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman8.48508718732009,2024-12-27

Harga Terendah0.05835925,2021-08-11

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

