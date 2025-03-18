BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

NamaBGSC

KedudukanNo.514

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.08%

Bekalan Peredaran11,563,499,503

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan29,441,428,003

Kadar Peredaran0.1156%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.012298144291890542,2025-04-23

Harga Terendah0.001376708769785941,2025-03-18

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanBugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

