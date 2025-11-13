BKS

Backstage is the first full-cycle RWA EventFi Ecosystem, transforming the $2 trillion entertainment industry with blockchain, AI, and tokenized economies. Offering RWA-based smart products, NFT ticketing, and digital collectibles, it features DeFAI analytics for event optimization, crowdfunded financing, and a royalty-driven marketplace.

NamaBKS

KedudukanNo.5216

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.01393519212883124,2025-11-13

Harga Terendah0.001778802133389691,2026-01-08

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

