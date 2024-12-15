BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

NamaBLUE

KedudukanNo.744

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4.05%

Bekalan Peredaran305,592,958

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.3055%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.8407586553598296,2024-12-15

Harga Terendah0.057467810972881075,2025-04-07

Rantaian Blok AwamSUI

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.