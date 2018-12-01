BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

NamaBLY

KedudukanNo.1586

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran974,999,995.64

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.9749%

Tarikh Keluaran2018-12-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.676306,2021-04-04

Harga Terendah0.002898288580552685,2023-06-12

Rantaian Blok AwamETH

