BOB

BOB is building the Gateway to Bitcoin DeFi, unlocking real utility for the world’s most important asset. By fusing Bitcoin’s unmatched security with Ethereum’s versatility, BOB creates the premier destination for Bitcoin liquidity, applications, and institutions. BOB’s hybrid chain uniquely combines ZK proofs and BTC staking to create native bridges to both Ethereum and Bitcoin (BitVM). BOB’s multichain gateway lets users swap Bitcoin into any asset or deposit directly into DeFi across 11+ chains, powered by BTC intents.

NamaBOB

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanBOB is building the Gateway to Bitcoin DeFi, unlocking real utility for the world’s most important asset. By fusing Bitcoin’s unmatched security with Ethereum’s versatility, BOB creates the premier destination for Bitcoin liquidity, applications, and institutions. BOB’s hybrid chain uniquely combines ZK proofs and BTC staking to create native bridges to both Ethereum and Bitcoin (BitVM). BOB’s multichain gateway lets users swap Bitcoin into any asset or deposit directly into DeFi across 11+ chains, powered by BTC intents.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
BOB/USDC
BOB
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (BOB)
--
Jumlah 24j (USDC)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
BOB/USDC
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (BOB)
--
Jumlah 24j (USDC)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...