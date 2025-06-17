BOMB

Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.

NamaBOMB

KedudukanNo.1568

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran9,000,000,000

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.9%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.004189609204684791,2025-06-17

Harga Terendah0.000317708897405386,2025-09-25

Rantaian Blok AwamKLAY

Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.

Sektor

Media Sosial

Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

