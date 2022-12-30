BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

NamaBONK

KedudukanNo.69

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran87,995,212,308,375.31

Bekalan Maks88,872,433,754,423.19

Jumlah Bekalan87,995,212,308,375.31

Kadar Peredaran0.9901%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000059156192429551,2024-11-20

Harga Terendah0.000000091971686428,2022-12-30

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

