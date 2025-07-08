BOOM

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

NamaBOOM

KedudukanNo.1643

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.36%

Bekalan Peredaran260,093,246.78495377

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,989,078.784988

Kadar Peredaran0.26%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.10212728909564246,2025-07-08

Harga Terendah0.006827737632749464,2025-09-08

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

