BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

NamaBOO

KedudukanNo.1523

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.62%

Bekalan Peredaran9,390,930.32215674

Bekalan Maks13,666,000

Jumlah Bekalan9,390,930.32215674

Kadar Peredaran0.6871%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman39.99008268429096,2021-11-08

Harga Terendah0.250611104420171,2025-04-06

Rantaian Blok AwamSONIC

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

