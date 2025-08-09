BRIC

Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

NamaBRIC

KedudukanNo.1843

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.20%

Bekalan Peredaran235,108,500

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.2351%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.0460421373532694,2025-08-09

Harga Terendah0.006272595640903393,2025-09-23

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

