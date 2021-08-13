BRISE

Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.

NamaBRISE

KedudukanNo.904

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran395,690,000,000,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00000404,2021-08-13

Harga Terendah0,2021-08-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

