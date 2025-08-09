BSU

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

NamaBSU

KedudukanNo.684

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)17.32%

Bekalan Peredaran168,000,000

Bekalan Maks850,000,000

Jumlah Bekalan850,000,000

Kadar Peredaran0.1976%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.37631193723515616,2025-09-29

Harga Terendah0.05070113905338495,2025-08-09

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

