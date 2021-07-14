BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NamaBSW

KedudukanNo.1235

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.82%

Bekalan Peredaran679,051,795

Bekalan Maks700,000,000

Jumlah Bekalan655,492,487.8825874

Kadar Peredaran0.97%

Tarikh Keluaran2021-07-14 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.12915576713788,2021-12-08

Harga Terendah0.010567345667848787,2025-09-22

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanBiswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BSW/USDT
Biswap
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (BSW)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
