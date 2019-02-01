BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

NamaBTT

KedudukanNo.114

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran986,061,142,857,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan990,000,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-02-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.000120 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000003054389068335,2022-01-18

Harga Terendah0.000000365670530465,2023-10-13

Rantaian Blok AwamTRX

Sektor

Media Sosial

