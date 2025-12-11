BTX

BeatSwap is a protocol that structures and authenticates the lifecycle of creative IP rights on-chain. Its metadata oracle standardizes authorship, rights attribution, and licensing records, enabling IP to function as verifiable RWAs. Licensing events are validated through the non-transferable IP Licensing Index, which anchors reward distribution and lifecycle accounting. User-facing modules include Space for creator–fan engagement, RWA Launcher for tokenizing rights, and RWA DEX for trading rights-based assets. BTX powers licensing rewards and ecosystem interactions. By combining authenticated metadata, lifecycle modeling, and verifiable licensing activity, BeatSwap establishes transparent infrastructure for managing creative rights in digital environments.

