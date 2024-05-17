BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

NamaBUBBLE

KedudukanNo.2359

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran2,855,232,254.11

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.2855%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.012958719190251067,2024-05-17

Harga Terendah0.000194994038509669,2025-09-25

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanImaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
BUBBLE/USDT
Imaginary Ones
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (BUBBLE)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
BUBBLE/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (BUBBLE)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...