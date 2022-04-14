BUL

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

NamaBUL

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan3.069.000.000.000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanPepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.