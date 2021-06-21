BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

NamaBZZ

KedudukanNo.1088

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.45%

Bekalan Peredaran52,600,660.90444622

Bekalan Maks63,149,437

Jumlah Bekalan63,149,437

Kadar Peredaran0.8329%

Tarikh Keluaran2021-06-21 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman59.64320391,2021-06-21

Harga Terendah0.12197999757777185,2025-03-13

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

