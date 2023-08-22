CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

NamaCARR

KedudukanNo.2171

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,610,000,000

Bekalan Maks1,750,000,000

Jumlah Bekalan1,750,000,000

Kadar Peredaran0.92%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00729951538592808,2024-04-02

Harga Terendah0.000106941883725881,2023-08-22

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

