The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.

