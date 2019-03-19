CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

NamaCELR

KedudukanNo.530

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.09%

Bekalan Peredaran7,803,424,106.9912

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.7803%

Tarikh Keluaran2019-03-19 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0067 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19869033851597,2021-09-26

Harga Terendah0.00101410762651,2020-03-16

Rantaian Blok AwamETH

