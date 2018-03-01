CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NamaCENNZ

KedudukanNo.1813

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,200,000,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,200,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2018-03-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.12 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.541558027267456,2018-04-25

Harga Terendah0.001289077486695642,2025-08-10

Rantaian Blok AwamCENNZ

PengenalanCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
CENNZ/USDT
Centrality
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (CENNZ)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
CENNZ/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (CENNZ)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...