CFG

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

NamaCFG

KedudukanNo.252

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%2,77

Bekalan Peredaran565.284.820

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan680.000.000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.582033105119069,2021-10-14

Harga Terendah0.10013255729049877,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...