CGN

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

NamaCGN

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanCygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.