Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

KedudukanNo.1068

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.85%

Bekalan Peredaran205,225,934

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.684%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman7.9212842434622575,2021-10-22

Harga Terendah0.044805179770472464,2025-04-07

Rantaian Blok AwamBSC

