CKBTC

ckBTC lets you use your Bitcoin like a modern digital asset: fast, low-fee transactions, seamless app integrations, and full control over your funds, without giving them to a third party. It is the safest Bitcoin digital twin because it is fully on-chain, natively backed 1:1 by real BTC, and does not rely on bridges, wrapping contracts, or custodians that can fail or be exploited. It is built on the Internet Computer and secured by advanced cryptography that enables direct interaction with the Bitcoin network.

NamaCKBTC

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamCKBTC

Sektor

Media Sosial

