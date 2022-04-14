CKUSDT

Backed 1:1 by ERC-20 compliant USDT token on the Ethereum mainnet, Chain-Key USDT is built on the Internet Computer and secured by advanced cryptography that enables direct interaction with the Ethereum network. Just like other chain-key tokens such as ckBTC and ckETH (and other ckERC20tokens), ckUSDT does not rely on bridges, wrapping contracts, or custodians that can fail or be exploited. It benefits users with fast, low-fee transactions, seamless app integrations, and full control over their funds, without giving them to a third party.

