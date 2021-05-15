CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

NamaCLS

KedudukanNo.2667

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.16%

Bekalan Peredaran23,514,168

Bekalan Maks50,000,000

Jumlah Bekalan49,763,520

Kadar Peredaran0.4702%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.78426524,2021-05-15

Harga Terendah0.014318369227682247,2025-09-25

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

