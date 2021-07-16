CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

NamaCLV

KedudukanNo.867

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.17%

Bekalan Peredaran1,224,140,929

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan2,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-07-16 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.16773807,2021-08-31

Harga Terendah0.016294094131601444,2025-09-17

Rantaian Blok AwamETH

