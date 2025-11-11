CMC20

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

NamaCMC20

KedudukanNo.8878

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)6,922.05%

Bekalan Peredaran34,172.6652181

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan34,172.6652181

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman210.53539965828614,2025-11-11

Harga Terendah170.55229919953078,2025-11-21

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

