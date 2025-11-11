CMC20

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

NamaCMC20

KedudukanNo.8878

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)6,922.05%

Bekalan Peredaran34,172.6652181

Bekalan Maks

Jumlah Bekalan34,172.6652181

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman210.53539965828614,2025-11-11

Harga Terendah170.55229919953078,2025-11-21

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanThe CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
CMC20/USDT
CMC 20 Index DTF
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (CMC20)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
CMC20/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (CMC20)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...