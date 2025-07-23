COA

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

NamaCOA

KedudukanNo.2045

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.08%

Bekalan Peredaran414,716,666

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan2,000,000,000

Kadar Peredaran0.2073%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.03474769210606202,2025-07-23

Harga Terendah0.001622009358127716,2025-12-12

Rantaian Blok AwamBSC

Året 2025
COA/USDT
Alliance Games
24j Tinggi
24j Rendah
Volum 24j (COA)
Jumlah 24j (USDT)
