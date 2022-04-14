COM3

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

NamaCOM3

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,003

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanComput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.