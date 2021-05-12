COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

NamaCOMP

KedudukanNo.144

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)148.12%

Bekalan Peredaran9,963,339.17742796

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman911.1978339,2021-05-12

Harga Terendah18.334079243228846,2025-10-10

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanCompound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
COMP/USDC
Compound
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (COMP)
--
Jumlah 24j (USDC)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
COMP/USDC
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (COMP)
--
Jumlah 24j (USDC)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...