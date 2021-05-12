COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

NamaCOMP

KedudukanNo.140

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)278.26%

Bekalan Peredaran9,468,523.80883766

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman911.1978339,2021-05-12

Harga Terendah25.546896083024585,2023-06-10

Rantaian Blok AwamETH

