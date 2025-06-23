CORN

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

NamaCORN

KedudukanNo.604

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,93%

Bekalan Peredaran525 000 000

Bekalan Maks2 100 000 000

Jumlah Bekalan2 100 000 000

Kadar Peredaran0.25%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.11128544678520522,2025-07-22

Harga Terendah0.021066878137635373,2025-06-23

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

