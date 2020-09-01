CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NamaCPH

KedudukanNo.1813

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran382,951,230

Bekalan Maks8,428,000,000

Jumlah Bekalan6,828,000,000

Kadar Peredaran0.0454%

Tarikh Keluaran2020-09-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.25 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19854994089735145,2021-11-29

Harga Terendah0.002529181439634382,2024-10-02

Rantaian Blok AwamCPH2

