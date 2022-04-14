CRAT

CratD2C is powered by a proprietary Layer-1 Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain engineered for speed, security, and scalability. Unlike legacy PoW or early PoS networks, its DPoS design ensures real-time finality and enterprise-grade performance. Beyond being a blockchain, CratD2C is a comprehensive ecosystem uniting e-commerce, real estate, and luxury lifestyle portals with a universal payment gateway and crypto debit card, enabling seamless, cost-effective transactions through smart contracts. All activities are powered by its native $CRAT Coin, ensuring transparency, trust, and utility across the decentralized economy.

