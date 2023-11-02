CREO

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

NamaCREO

KedudukanNo.1776

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.21%

Bekalan Peredaran600,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan788,886,709

Kadar Peredaran0.6%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.2026071197050018,2024-03-18

Harga Terendah0.000769553751057268,2023-11-02

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

