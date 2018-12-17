CRO

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

NamaCRO

KedudukanNo.23

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0017%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.29%

Bekalan Peredaran34,831,985,936.080086

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan98,031,986,556.67175

Kadar Peredaran0.3483%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9698063798210235,2021-11-24

Harga Terendah0.0114866815226,2018-12-17

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.