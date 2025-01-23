CRTAI

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

NamaCRTAI

KedudukanNo.3146

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran352,900,942

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan560,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.004467357472202423,2025-01-23

Harga Terendah0.000102092136892928,2025-07-29

Rantaian Blok AwamBSC

