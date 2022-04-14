CSIGMA

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

NamaCSIGMA

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

Loading...