CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

NamaCSIX

KedudukanNo.2323

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.52%

Bekalan Peredaran396,585,068

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan939,599,261.3839558

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.43147586530127835,2023-02-19

Harga Terendah0.001790464389726135,2025-09-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

