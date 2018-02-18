CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

NamaCTXC

KedudukanNo.997

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.84%

Bekalan Peredaran232,770,218.03124997

Bekalan Maks299,792,458

Jumlah Bekalan299,792,458

Kadar Peredaran0.7764%

Tarikh Keluaran2018-02-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.4102001190185547,2018-04-30

Harga Terendah0.0341331368292,2020-03-16

Rantaian Blok AwamCTXC

Sektor

Media Sosial

