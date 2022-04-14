C

Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

NamaC

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanChainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.