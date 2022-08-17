DCB

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

NamaDCB

KedudukanNo.1596

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran380,028,488

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan949,223,596

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1768290257562914,2024-03-29

Harga Terendah0,2022-08-17

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

