DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

NamaDDMT

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

